दिवाली से पहले बाजार में धनवर्षा! पुष्य नक्षत्र पर छत्तीसगढ़ में 1500 करोड़ की खरीदारी का अनुमान, प्राॅपर्टी की खरीदी पर ऑफर

रायपुर@राकेश टेम्भुरकर। Pushya Nakshatra 2026: दिवाली के पहले इस बार पुष्प नक्षत्र में 1500 करोड से ज्यादा की धनवर्षा होगी। धनतेरस के पहले आए गुरु पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग से प्रदेश के व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। कारोबारियों का कहना है कि इस साल अच्छा कारोबार होगा। इसका संकेत पिछले महीने से लगातार हो खरीदारी को देखते हुए उम्मीद है। राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश के छोटे-बड़े शहरों तक बाजारों में उत्साह देखा जा रहा है। शनिवार को सुबह से देर रात तक दुकानों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ती रही। सोने-चांदी के आभूषणों से लेकर वाहन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और घरेलू सामान तक की जमकर पूछ-परख देखी गई।