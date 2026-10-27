दिवाली पर रायपुर में ट्रैफिक का नया प्लान, गूगल मैप पर दिखेगा जाम, इस रूट पर ई-रिक्शा की एंट्री बंद

Diwali Traffic Plan: त्योहारी सीजन में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बहाल रखने के लिए यातायात पुलिस ने तगड़ी तैयारी की है। सोमवार को स्थानीय कारोबारियों के साथ पुलिस की बैठक हुई उसमें पार्किंग और ट्रैफिक जाम को लेकर चर्चा हुई। पूर्व में निर्धारित आटो पार्किंग स्थलों को इस बार भी पार्किंग स्थल घोषित किया गया। यहां कारोबारी के स्टाफ और कर्मचारियों को भी गाड़ी खड़ी करनी होगी।