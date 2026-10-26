102 अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर! छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा फेरबदल, जल्दी देखें पूरी लिस्ट

CG Transfer News 2026: छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। राज्य सरकार ने कुल 102 अधिकारियों के स्थानांतरण और नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत वनक्षेत्रपालों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।