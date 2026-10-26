26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Public Holiday: छत्तीसगढ़ में 9 नवंबर को अवकाश घोषित, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

Public Holiday: छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा के अवसर पर सार्वजनिक/सामान्य अवकाश घोषित किया है। पहले यह पर्व ऐच्छिक अवकाश की सूची में शामिल था।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Updated: 26 Oct 2026, 2:47 PM IST

Public Holiday

Public Holiday (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Public Holiday: छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) के पावन अवसर पर सार्वजनिक/सामान्य अवकाश की घोषणा की है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस वर्ष यह अवकाश 09 नवंबर 2026 (दिन-सोमवार) को रहेगा।

पहले था ऐच्छिक अवकाश अब हुआ सार्वजनिक अवकाश

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (क्रमांक GENS-2101/3340/2026-GAD-5) में बताया गया है कि इससे पहले विभाग की अधिसूचना दिनांक 06 नवंबर 2025 के जरिए इस पर्व को ऐच्छिक अवकाश की सूची में (सरल क्रमांक-50 पर) दिनांक 09 नवंबर, 2026 (सोमवार के लिए) घोषित किया गया था। अब शासन ने इसमें संशोधन करते हुए इसे सार्वजनिक/सामान्य अवकाश में परिवर्तित कर दिया है। इस आधिकारिक घोषणा के बाद अब 09 नवंबर 2026 को राज्य में सभी संबंधित शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में गोवर्धन पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

दीपावली के दूसरे दिन मनाई जाती है गोवर्धन पूजा

गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाई जाने वाली प्रमुख धार्मिक परंपराओं में से एक है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। इसी प्रसंग की स्मृति में गोवर्धन पूजा की परंपरा निभाई जाती है। छत्तीसगढ़ में भी यह पर्व धार्मिक आस्था और पारिवारिक परंपराओं के साथ मनाया जाता है। शासन की ओर से सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने से कर्मचारियों को पर्व मनाने के लिए छुट्टी मिलेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2026, 2:47 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Public Holiday: छत्तीसगढ़ में 9 नवंबर को अवकाश घोषित, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Government Jobs: छत्तीसगढ़ में व्याख्याता भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, 854 पदों पर होगी भर्ती

Government Jobs
रायपुर

छत्तीसगढ़ में फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पर भी मिलेगा राशन, बुजुर्गों के लिए नॉमिनी और OTP की सुविधा

Chhattisgarh News
रायपुर

2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा! स्मृति ईरानी के दौरे का दूसरा दिन, मंत्रियों के साथ अहम बैठक

BJP Chhattisgrah
रायपुर

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को कब मिलेगा 2% DA और एरियर? फेडरेशन ने सरकार से जल्द फैसले की मांग

CG News
रायपुर

Raipur News: दिवाली पर राशनकार्डधारियों को मिल सकती है सौगात, एटीएम से 24 घंटे मिलेगा चावल

Raipur Grain ATM
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.