Public Holiday: छत्तीसगढ़ में 9 नवंबर को अवकाश घोषित, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

Public Holiday (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Public Holiday: छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) के पावन अवसर पर सार्वजनिक/सामान्य अवकाश की घोषणा की है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस वर्ष यह अवकाश 09 नवंबर 2026 (दिन-सोमवार) को रहेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (क्रमांक GENS-2101/3340/2026-GAD-5) में बताया गया है कि इससे पहले विभाग की अधिसूचना दिनांक 06 नवंबर 2025 के जरिए इस पर्व को ऐच्छिक अवकाश की सूची में (सरल क्रमांक-50 पर) दिनांक 09 नवंबर, 2026 (सोमवार के लिए) घोषित किया गया था। अब शासन ने इसमें संशोधन करते हुए इसे सार्वजनिक/सामान्य अवकाश में परिवर्तित कर दिया है। इस आधिकारिक घोषणा के बाद अब 09 नवंबर 2026 को राज्य में सभी संबंधित शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में गोवर्धन पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाई जाने वाली प्रमुख धार्मिक परंपराओं में से एक है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। इसी प्रसंग की स्मृति में गोवर्धन पूजा की परंपरा निभाई जाती है। छत्तीसगढ़ में भी यह पर्व धार्मिक आस्था और पारिवारिक परंपराओं के साथ मनाया जाता है। शासन की ओर से सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने से कर्मचारियों को पर्व मनाने के लिए छुट्टी मिलेगी।
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