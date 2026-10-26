Public Holiday: छत्तीसगढ़ में 9 नवंबर को अवकाश घोषित, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाई जाने वाली प्रमुख धार्मिक परंपराओं में से एक है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। इसी प्रसंग की स्मृति में गोवर्धन पूजा की परंपरा निभाई जाती है। छत्तीसगढ़ में भी यह पर्व धार्मिक आस्था और पारिवारिक परंपराओं के साथ मनाया जाता है। शासन की ओर से सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने से कर्मचारियों को पर्व मनाने के लिए छुट्टी मिलेगी।