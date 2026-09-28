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IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

IAS News:: छत्तीसगढ़ शासन ने 2021 बैच के IAS आशीष कुमार टिकरिहा को वर्तमान दायित्वों के साथ जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया।
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Sep 28, 2026

Chhattisgarh IAS News

IAS अधिकारी आशीष कुमार टिकरिहा (Photo PAtrika)

Chhattisgarh IAS News: छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 2021 बैच के IAS अधिकारी आशीष कुमार टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, आशीष कुमार टिकरिहा अपने वर्तमान दायित्वों के साथ जनसंपर्क संचालक की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। उन्हें यह अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया गया है।

वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक हैं टिकरिहा

IAS आशीष कुमार टिकरिहा वर्तमान में छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत हैं। शासन के आदेश के बाद अब उनके जिम्मे जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त दायित्व भी रहेगा। जनसंपर्क संचालक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी राज्य शासन की योजनाओं, नीतियों और विभिन्न सरकारी गतिविधियों से संबंधित सूचना एवं प्रचार-प्रसार से जुड़े कार्यों की होगी।

वर्तमान पद के साथ संभालेंगे अतिरिक्त जिम्मेदारी

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आशीष कुमार टिकरिहा अपने वर्तमान दायित्वों के साथ ही जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। यानी उनके मौजूदा पद में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन की ओर से जारी इस आदेश के बाद जनसंपर्क विभाग के प्रशासनिक कामकाज में नई व्यवस्था लागू होगी। अधिकारी को सौंपे गए अतिरिक्त प्रभार के तहत विभागीय कार्यों का संचालन किया जाएगा।

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Updated on:

28 Sept 2026 07:24 pm

Published on:

28 Sept 2026 07:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

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