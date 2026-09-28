Traffic Alert: गणेश झांकी से पहले देवेंद्र नगर चौक पर जाम, सड़क पर लगी वाहनों की कतार

गणेश झांकियों की तैयारियों के दौरान सड़क पर सजावट का सामान, ढांचे और अन्य सामग्री लगाए जाने से वाहनों के गुजरने की जगह सीमित हो गई। मुख्य मार्ग पर सामान्य दिनों की तुलना में यातायात का दबाव पहले से अधिक रहता है। ऐसे में सड़क के हिस्से के घिर जाने से जाम की स्थिति और गंभीर हो गई। स्थानीय स्तर पर लोगों का कहना है कि झांकी की तैयारियों के लिए सड़क का इस्तेमाल किए जाने से पहले यातायात व्यवस्था का ध्यान रखा जाना जरूरी है, ताकि आयोजन की तैयारियों के साथ आम लोगों का आवागमन भी प्रभावित न हो।

