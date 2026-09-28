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Traffic Alert: गणेश झांकी से पहले देवेंद्र नगर चौक पर जाम, सड़क पर लगी वाहनों की कतार

Traffic Jam: रायपुर में गणेश झांकी से पहले देवेंद्र नगर चौक पर ट्रैफिक जाम लग गया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही और वाहन चालक घंटों जाम में फंसे रहे।
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रायपुर

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Sep 28, 2026

Raipur Traffic Jam

देवेंद्र नगर चौक में ट्रैफिक जाम (Photo Patrika)

Raipur Traffic Jam: गणेश उत्सव के समापन और विसर्जन झांकियों को लेकर राजधानी रायपुर में तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर के कई इलाकों में गणेश झांकियों की सजावट और तैयारियों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। गंज थाना क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर सजावट किए जाने से सोमवार को देवेंद्र नगर चौक पर लंबा जाम लग गया। चौक के चारों तरफ से आने वाले वाहन काफी देर तक जाम में फंसे रहे, जिससे वाहन चालकों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

देवेंद्र नगर चौक पर बिगड़ी यातायात व्यवस्था

सोमवार को देवेंद्र नगर चौक पर गणेश झांकी की सजावट के चलते यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। चौक के अलग-अलग रास्तों से आने वाले वाहन एक-दूसरे के पीछे फंसते चले गए। देखते ही देखते सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम का असर आसपास के मार्गों पर भी दिखाई दिया। वाहन चालकों को कुछ दूरी तय करने में काफी समय लगा। कई लोग लंबे समय तक अपने वाहनों में फंसे रहे। यातायात प्रभावित होने के कारण स्थानीय लोगों और रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी हुई।

सड़क पर सजावट से बढ़ा दबाव

गणेश झांकियों की तैयारियों के दौरान सड़क पर सजावट का सामान, ढांचे और अन्य सामग्री लगाए जाने से वाहनों के गुजरने की जगह सीमित हो गई। मुख्य मार्ग पर सामान्य दिनों की तुलना में यातायात का दबाव पहले से अधिक रहता है। ऐसे में सड़क के हिस्से के घिर जाने से जाम की स्थिति और गंभीर हो गई। स्थानीय स्तर पर लोगों का कहना है कि झांकी की तैयारियों के लिए सड़क का इस्तेमाल किए जाने से पहले यातायात व्यवस्था का ध्यान रखा जाना जरूरी है, ताकि आयोजन की तैयारियों के साथ आम लोगों का आवागमन भी प्रभावित न हो।

झांकी के दौरान और बढ़ सकता है यातायात दबाव

गणेश उत्सव के समापन के साथ ही राजधानी में विसर्जन झांकियों का आयोजन होना है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और वाहनों के सड़कों पर उतरने की संभावना है। ऐसे में झांकियों की तैयारियों के लिए मुख्य सड़कों को घेरने से यातायात व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। प्रशासन और यातायात पुलिस के लिए अब चुनौती यह है कि झांकी आयोजनों की तैयारियों के साथ मुख्य मार्गों पर सामान्य आवागमन भी सुचारु रखा जाए। खासकर देवेंद्र नगर चौक जैसे व्यस्त इलाकों में समय रहते वैकल्पिक यातायात व्यवस्था और निगरानी की जरूरत है।


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Updated on:

28 Sept 2026 03:40 pm

Published on:

28 Sept 2026 03:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Traffic Alert: गणेश झांकी से पहले देवेंद्र नगर चौक पर जाम, सड़क पर लगी वाहनों की कतार

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