Raipur Breaking: आज शाम 4 बजे से बंद रहेंगी शराब दुकानें, गणेश विसर्जन को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला

Raipur Breaking: गणेश उत्सव के समापन के साथ राजधानी रायपुर में आज विसर्जन झांकियां निकाली जाएंगी। इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। गणेश विसर्जन के मद्देनजर रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र की शराब दुकानें, बार और क्लब बार शाम 4 बजे के बाद बंद रहेंगे। रायपुर कलेक्टर की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। प्रशासन के अनुसार, यह फैसला बड़े जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के उद्देश्य से लिया गया है।