1500 से ज्यादा जवान और ड्रोन से निगरानी, जानें आज रायपुर गणेश झांकी के चलते कहां जाना है मना

Ganesh Jhanki Raipur: छत्तीसगढ़ के रायपुर में गणेश प्रतिमा और झांकी विसर्जन का चल समारोह सोमवार को निकाला जाएगा। शारदा चौक से शुरू होने वाले इस समारोह को लेकर पुलिस और यातायात विभाग ने सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था तैयार कर ली है। झांकियों के निर्धारित रूट पर रात करीब 8 बजे से वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी जाएगी। यह प्रतिबंध सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वहीं, रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।