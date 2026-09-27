Ganesh Visarjan Raipur: शारदा चौक से महादेव घाट तक गणेश झांकी, रास्ते में कई जगह नो एंट्री, देखें पूरा रूट

Ganesh Visarjan Raipur: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में 28 सितंबर को गणेश विसर्जन झांकी निकाली जाएगी। झांकी रात 9 बजे शारदा चौक से रवाना होकर जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड, कोतवाली चौक, सदर बाजार, कंकालीपारा चौक, पुरानी बस्ती थाना तिराहा, लाखेनगर चौक, सुंदरनगर रोड और रायपुरा चौक से होते हुए महादेव घाट स्थित विसर्जन स्थल पहुंचेगी। झांकी को लेकर यातायात पुलिस कमिश्नरेट ने ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था जारी की है। झांकी के दौरान संबंधित मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। लोगों से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें और निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा करें।