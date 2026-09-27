शोएब ढेबर प्रोफाइल केस: ‘चाचा महापौर हैं’ वाले विवाद से धमकी केस तक, जानिए अब तक किन मामलों में आया नाम

रायपुर के शोएब ढेबर फिर पुलिस जांच के घेरे में (Photo Source- Patrika File Photo)
Shoaib Dhebar Profile: रायपुर में कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी देने के मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ गई है। इसी मामले में पुलिस ने शनिवार देर रात शोएब ढेबर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सेंट्रल जोन एसीपी और तेलीबांधा थाना प्रभारी समेत पुलिस अधिकारियों की टीम उससे पूछताछ कर रही है। रिपोर्टों के मुताबिक, इस केस में पहले गिरफ्तार किए गए एक युवक से पूछताछ के बाद शोएब का नाम सामने आया था।
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आनंद कुकरेजा को धमकी देने वाले लोगों से शोएब का क्या संबंध था और क्या धमकी देने के लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल किया गया। कुछ रिपोर्टों में पुलिस के हवाले से यह भी कहा गया है कि धमकी देने वाले युवकों को पैसे दिए गए थे। हालांकि, मामले की जांच अभी जारी है और शोएब की कथित भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
जानकारी के अनुसार, शनिवार देर रात शोएब ढेबर एक सामाजिक कार्यक्रम में मौजूद था। इसी दौरान पुलिस की टीम वहां पहुंची और उसे तेलीबांधा थाना लेकर गई। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ शुरू की। जांच में पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी देने की पूरी कड़ी में कौन-कौन लोग शामिल थे और कॉल किसके कहने पर किए गए थे।
शोएब ढेबर, अनवर ढेबर का बेटा और रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर का भतीजा है। इसी पारिवारिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण उसका नाम सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में है। हालांकि, मौजूदा धमकी प्रकरण में उसकी भूमिका को लेकर पुलिस की जांच जारी है और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
मौजूदा मामले के बीच एजाज ढेबर को लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग के नाम पर कथित तौर पर 50 करोड़ रुपये की मांग किए जाने का मामला भी सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की थी। कुछ रिपोर्टों में आनंद कुकरेजा से जुड़ी धमकी की रकम 50 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि दूसरी रिपोर्टों में 25 करोड़ रुपये का उल्लेख है। इसलिए इस रकम को पुलिस जांच और शिकायत में सामने आए आरोप के तौर पर ही देखा जा रहा है।
फरवरी 2026 में भी शोएब ढेबर का नाम एक विवाद से जुड़ा था। वीआईपी रोड पर वाहन को लेकर हुए विवाद के बाद एक स्कूल संचालक के साथ कथित अभद्रता, गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में तेलीबांधा थाने में शिकायत और एफआईआर की बात सामने आई थी। यह मामला भी आरोपों पर आधारित था और इसकी कानूनी स्थिति को अलग से देखा जाना चाहिए।
अगस्त 2025 में रायपुर सेंट्रल जेल प्रशासन ने शोएब ढेबर को तीन महीने तक जेल में किसी भी प्रकार की मुलाकात से प्रतिबंधित किया था। जेल प्रशासन के आदेश के अनुसार, उन पर अधिकारियों की अनुमति के बिना मुलाकात कक्ष में प्रवेश करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था। इस कार्रवाई की जानकारी उस समय कई मीडिया रिपोर्टों में सामने आई थी।
सितंबर 2024 में वीआईपी रोड स्थित जूक क्लब बार में वाहन पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद मारपीट और अभद्रता के आरोपों में तेलीबांधा पुलिस ने शोएब ढेबर को गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बाद में उसे अदालत में पेश किया गया था।
शोएब ढेबर का नाम कोरोना काल के दौरान भी एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में आया था। अप्रैल 2021 में सामने आए वीडियो में पुलिसकर्मी द्वारा मास्क को लेकर रोके जाने के बाद एक युवक पुलिसकर्मी को कार्रवाई और सस्पेंड कराने की बात कहता नजर आया था। मीडिया रिपोर्टों में युवक की पहचान शोएब ढेबर के तौर पर की गई थी। इस दौरान उसे मास्क नहीं पहनने पर चालान भी किया गया था।
इसी वीडियो प्रकरण के कारण ‘चाचा महापौर हैं’ वाला कथित संवाद भी सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी में चर्चा का विषय बना था। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिसकर्मी से बहस के दौरान महापौर से रिश्ते का हवाला देते हुए उसे कार्रवाई कराने की बात कही गई थी। हालांकि, इस पुराने प्रकरण को मौजूदा धमकी मामले से अलग घटनाक्रम के तौर पर देखना जरूरी है।
शोएब ढेबर से मौजूदा समय में पुलिस की पूछताछ का मुख्य फोकस आनंद कुकरेजा को मिली धमकी और कथित रंगदारी मांग से जुड़ी कड़ियों पर है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी देने वाले लोगों का नेटवर्क क्या था, उनके बीच संपर्क कैसे हुआ और इस पूरी घटना के पीछे किसकी भूमिका थी। फिलहाल जांच पूरी होने और पुलिस की आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही मामले की तस्वीर और स्पष्ट होगी।
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