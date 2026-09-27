शोएब ढेबर प्रोफाइल केस: ‘चाचा महापौर हैं’ वाले विवाद से धमकी केस तक, जानिए अब तक किन मामलों में आया नाम

मौजूदा मामले के बीच एजाज ढेबर को लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग के नाम पर कथित तौर पर 50 करोड़ रुपये की मांग किए जाने का मामला भी सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की थी। कुछ रिपोर्टों में आनंद कुकरेजा से जुड़ी धमकी की रकम 50 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि दूसरी रिपोर्टों में 25 करोड़ रुपये का उल्लेख है। इसलिए इस रकम को पुलिस जांच और शिकायत में सामने आए आरोप के तौर पर ही देखा जा रहा है।