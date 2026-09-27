कुत्ते के अलावा बिल्ली-बंदर के काटने से भी रेबीज का खतरा, छत्तीसगढ़ में रोज 425 लोग हो रहे शिकार

पिछले साल सबसे ज्यादा मामले रायपुर में 21176, बिलासपुर में 17749, दुर्ग में 14021, कोरबा में 9290 व जशपुर में 9042 केस दर्ज किए गए। रायपुर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन गया है। सिर्फ रायपुर शहर की बात करें तो 2026 के पहले 5 महीनों में ही 2,384 मामले आ चुके हैं। पूरे प्रदेश का औसत देखें तो हर दिन 425 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नगर निगम कुत्तों की नसबंदी करने में फेल है।