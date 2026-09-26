छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए बड़ी राहत, माशिमं ने बढ़ाई फीस जमा करने की तारीख, अब इस दिन तक मौका

CGBSE Registration 2026-27: राष्ट्रीयकृत बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के बीच छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने विद्यार्थियों और स्कूलों को राहत दी है। बैंकिंग सेवाओं के प्रभावित होने की संभावित स्थिति को देखते हुए मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नियमित विद्यार्थियों के नामांकन और परीक्षा से संबंधित शुल्क जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब संबंधित स्कूल और विद्यार्थी 7 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।