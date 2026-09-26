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छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए बड़ी राहत, माशिमं ने बढ़ाई फीस जमा करने की तारीख, अब इस दिन तक मौका

CGBSE Fee Payment: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नामांकन, मुख्य परीक्षा और परीक्षा आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है।
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रायपुर

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Khyati Parihar

Sep 26, 2026

CGBSE Fee Payment

माशिमं ने बढ़ाई फीस जमा करने की तारीख (Image Saurce: cbse.gov.in)

CGBSE Registration 2026-27: राष्ट्रीयकृत बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के बीच छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने विद्यार्थियों और स्कूलों को राहत दी है। बैंकिंग सेवाओं के प्रभावित होने की संभावित स्थिति को देखते हुए मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नियमित विद्यार्थियों के नामांकन और परीक्षा से संबंधित शुल्क जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब संबंधित स्कूल और विद्यार्थी 7 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।

माशिमं की ओर से पहले नियमित विद्यार्थियों के नामांकन, मुख्य परीक्षा और परीक्षा आवेदन पत्र से जुड़े शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए 30 सितंबर अंतिम तारीख निर्धारित की गई थी। इसी दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की तीन दिवसीय हड़ताल प्रस्तावित है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन और विद्यार्थियों के सामने शुल्क भुगतान को लेकर परेशानी की आशंका बनी हुई थी। इसे देखते हुए मंडल ने निर्धारित समय-सीमा में सात दिनों की बढ़ोतरी की है।

30 सितंबर की जगह अब 7 अक्टूबर तक जमा होगा शुल्क

मंडल के नए निर्देश के अनुसार अब मान्यता प्राप्त हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों से संबंधित शुल्क 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा। इससे स्कूल प्रबंधन को नामांकन और परीक्षा आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

बैंक हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं के कामकाज पर असर पड़ने के साथ ऑनलाइन लेन-देन में भी किसी तरह की तकनीकी या अन्य समस्या आने की स्थिति में विद्यार्थियों और संस्थाओं को शुल्क जमा करने में परेशानी हो सकती थी। समय-सीमा बढ़ाए जाने से ऐसी स्थिति में स्कूलों को अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

8 अक्टूबर से प्रतिदिन लगेगा 1 हजार रुपए विलंब शुल्क

माशिमं ने शुल्क भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने के साथ विलंब शुल्क को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। 7 अक्टूबर के बाद शुल्क जमा करने पर 8 अक्टूबर से प्रतिदिन 1,000 रुपए विलंब शुल्क निर्धारित किया गया है। यानी निर्धारित नई समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने वाले संबंधित संस्था या विद्यार्थी को अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ सकता है।

मंडल ने स्कूलों को सलाह दी है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और विद्यार्थियों से संबंधित नामांकन व परीक्षा शुल्क की प्रक्रिया समय रहते पूरी कर लें, ताकि बाद में विलंब शुल्क की स्थिति न बने।

स्कूल प्रबंधन की होगी प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी

माशिमं से संबद्ध हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के नियमित विद्यार्थियों के नामांकन तथा परीक्षा आवेदन से संबंधित शुल्क भुगतान की प्रक्रिया में संस्था प्रमुखों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों का रिकॉर्ड अपडेट करने से लेकर शुल्क भुगतान और संबंधित विवरणों के सत्यापन तक की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के स्कूलों में बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी किसी भी संभावित परेशानी को देखते हुए समय बढ़ाए जाने से संस्थाओं को सुविधा मिलेगी। स्कूल प्रबंधन अब विद्यार्थियों का विवरण जांचने और ऑनलाइन शुल्क भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा कर सकेगा।

अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने की सलाह

माशिमं की ओर से समय-सीमा बढ़ाए जाने के बाद अब स्कूलों और नियमित विद्यार्थियों के पास शुल्क भुगतान के लिए अतिरिक्त सात दिन का समय है। हालांकि, 8 अक्टूबर से प्रतिदिन 1,000 रुपए विलंब शुल्क लगने के प्रावधान को देखते हुए संबंधित संस्थाओं को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस फैसले से प्रदेशभर के माशिमं से संबद्ध स्कूलों में पढ़ने वाले नियमित विद्यार्थियों को बैंक हड़ताल के दौरान शुल्क भुगतान में संभावित परेशानी से राहत मिलेगी। अब 30 सितंबर की पुरानी डेडलाइन के बजाय 7 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन शुल्क जमा करने का अवसर उपलब्ध रहेगा।

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Updated on:

26 Sept 2026 06:44 pm

Published on:

26 Sept 2026 06:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए बड़ी राहत, माशिमं ने बढ़ाई फीस जमा करने की तारीख, अब इस दिन तक मौका

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