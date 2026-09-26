Arang Police Chowki: आरंग के भैंसा में खुलेगी नई पुलिस चौकी, 13 नए पदों को मिली मंजूरी

भैंसा में पुलिस चौकी खुलने से आरंग क्षेत्र में पुलिस की पहुंच और मजबूत होने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर पुलिस की मौजूदगी रहने से कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था बेहतर हो सकती है। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के प्रयासों से भैंसा में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना को मंजूरी मिली है। क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चौकी के संचालन के साथ 13 नए पदों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।