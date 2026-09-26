Arang Police Chowki: आरंग के भैंसा में खुलेगी नई पुलिस चौकी, 13 नए पदों को मिली मंजूरी

भैंसा में खुलेगी पुलिस चौकी (Photo Source- AI Generate)
Arang Police Chowki: आरंग विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिहाज से बड़ी खबर है। ग्राम भैंसा में अब नई पुलिस चौकी खोली जाएगी। पुलिस चौकी की स्थापना को शासन स्तर से स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही चौकी के सुचारू संचालन के लिए पुलिस विभाग में 13 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। नई चौकी शुरू होने के बाद क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी बढ़ेगी और लोगों को पुलिस संबंधी मामलों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
आरंग विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए भैंसा में पुलिस चौकी की मांग की जा रही थी। नई चौकी स्थापित होने से आसपास के गांवों में कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में पुलिस की पहुंच और प्रतिक्रिया व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। चौकी के लिए स्वीकृति मिलने के साथ अब यहां पुलिस अमले की तैनाती का रास्ता भी साफ हो गया है। 13 नए पद स्वीकृत होने से चौकी के संचालन के लिए आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सकेगा।
नई पुलिस चौकी के संचालन के लिए पुलिस विभाग में कुल 13 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है। इससे क्षेत्र में पुलिस बल की उपलब्धता बढ़ेगी। चौकी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर शिकायतों और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की व्यवस्था मजबूत होगी। नई चौकी शुरू होने के बाद आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की नियमित निगरानी भी बढ़ाई जा सकेगी। इससे ग्रामीणों को छोटी-बड़ी घटनाओं की सूचना देने और पुलिस सहायता लेने में सुविधा मिलेगी।
भैंसा में पुलिस चौकी खुलने से आरंग क्षेत्र में पुलिस की पहुंच और मजबूत होने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर पुलिस की मौजूदगी रहने से कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था बेहतर हो सकती है। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के प्रयासों से भैंसा में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना को मंजूरी मिली है। क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चौकी के संचालन के साथ 13 नए पदों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
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