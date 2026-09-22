आरंग के सरकारी स्कूलों में अब बढ़ेंगी सुविधाएं, इन तीन निर्माण कार्यों के लिए 54.13 लाख रुपए स्वीकृत

आरंग क्षेत्र में स्कूलों की बदलेगी तस्वीर (Photo Source- Patrika File Photo)
Chhattisgarh News: आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भैंसा स्थित सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। शासकीय हाई स्कूल भैंसा और शासकीय नवीन प्राथमिक शाला भैंसा में अलग-अलग निर्माण कार्यों के लिए कुल 54.13 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। यह राशि क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब की पहल पर मंजूर हुई है। स्वीकृत राशि से स्कूल परिसर में जरूरी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
शासकीय हाई स्कूल भैंसा में विद्यार्थियों और स्कूल परिसर की जरूरतों को देखते हुए दो निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए शेड निर्माण के लिए 20 लाख रुपए और अहाता निर्माण के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अहाता बनने से स्कूल परिसर की व्यवस्था और सुरक्षा को बेहतर करने में मदद मिलेगी, जबकि शेड से विद्यार्थियों और स्कूल की गतिविधियों के लिए अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होगी।
शासकीय नवीन प्राथमिक शाला भैंसा में विद्यार्थियों के लिए तीन अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 14.13 लाख रुपए की राशि मंजूर हुई है। नए कमरे बनने से स्कूल में कक्षाओं के संचालन के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध होगी। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर स्थान मिल सकेगा और स्कूल की मौजूदा व्यवस्थाओं पर भी दबाव कम होने की उम्मीद है।
भैंसा के दोनों सरकारी स्कूलों में कुल तीन प्रमुख निर्माण कार्य कराए जाएंगे। हाई स्कूल में शेड के लिए 20 लाख, अहाता निर्माण के लिए 20 लाख और प्राथमिक शाला में तीन अतिरिक्त कक्षों के लिए 14.13 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। इस तरह इन सभी कार्यों के लिए कुल 54.13 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है।
निर्माण कार्य पूरे होने के बाद दोनों स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा। प्राथमिक शाला में तीन नए कक्ष बनने से पढ़ाई के लिए अतिरिक्त स्थान मिलेगा। वहीं हाई स्कूल में शेड और अहाता बनने से स्कूल परिसर की व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद है। इन निर्माण कार्यों का सीधा लाभ स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा।
निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिलने पर कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भैंसा के दोनों विद्यालयों के लिए स्वीकृत राशि विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री ने निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और शिक्षा मंत्री के प्रति आभार भी जताया।
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