आरंग के सरकारी स्कूलों में अब बढ़ेंगी सुविधाएं, इन तीन निर्माण कार्यों के लिए 54.13 लाख रुपए स्वीकृत

Chhattisgarh News: आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भैंसा स्थित सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। शासकीय हाई स्कूल भैंसा और शासकीय नवीन प्राथमिक शाला भैंसा में अलग-अलग निर्माण कार्यों के लिए कुल 54.13 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। यह राशि क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब की पहल पर मंजूर हुई है। स्वीकृत राशि से स्कूल परिसर में जरूरी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।