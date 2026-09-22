Chhattisgarh: निकाय चुनाव में किसे मिलेगा बड़ा मौका, बीजेपी और कांग्रेस ने बनाया ये प्लान, बढ़ा सस्पेंस

चुनाव वाले निकायों में सरकार की गतिविधियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। मंत्रियों के कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों तथा सरकारी योजनाओं की समीक्षा पर जोर दिया जा रहा है। हाल ही में खैरागढ़ में मंत्री लखन लाल देवांगन ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों और गतिविधियों की समीक्षा की। वहीं नगरीय प्रशासन से जुड़े विषयों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी समीक्षा बैठक कर चुके हैं। सितंबर में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। इससे चुनाव वाले क्षेत्रों में सरकार और संगठन की सक्रियता और बढ़ी है।