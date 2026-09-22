रायपुर में गणेश विसर्जन झांकी को लेकर पुलिस अलर्ट, 6 सेक्टर में बंटा शहर, 2 हजार जवान संभालेंगे सुरक्षा

गणेशोत्सव के दौरान विवाद या उपद्रव की आशंका को देखते हुए पुलिस ने पहले से कार्रवाई शुरू कर दी थी। पिछले 10 दिनों में तीनों जोन में करीब 180 बदमाशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का उद्देश्य झांकी और विसर्जन के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकना है। झांकी के दौरान पुलिस का फोकस केवल मुख्य मार्ग पर नहीं रहेगा। आसपास की गलियों और ऐसे स्थानों पर भी जवान तैनात किए जाएंगे, जहां पहले विवाद, मारपीट या चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।