Sports Academy Trial 2026: रायपुर में 23-24 सितंबर को ट्रायल, 13 से 17 साल के खिलाड़ी तैयार रहें, ये खेल रहेंगे शामिल

Sports Academy Trial 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर खेल के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने रायपुर जिले की गैर-आवासीय खेल अकादमियों में प्रवेश और नवीनीकरण के लिए 23 और 24 सितंबर 2026 को चयन ट्रायल आयोजित किए हैं। इसमें 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। चयनित खिलाड़ियों को शासन की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण, खेल परिधान, प्लेइंग किट, बीमा और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।