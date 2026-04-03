फुटबॉल फाइनल में छत्तीसगढ़ को रजत, आखिरी तक किया संघर्ष, पश्चिम बंगाल से 0-1 से हार(photo-patrika)
Khelo India Tribal Games 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पुरुष फुटबॉल फाइनल में छत्तीसगढ़ को कड़ी टक्कर के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम, कोटा में खेले गए फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ की टीम को पश्चिम बंगाल के हाथों 0-1 से हार का सामना करना पड़ा।
फाइनल मैच बेहद संघर्षपूर्ण और रोमांचक रहा। दोनों टीमों ने दर्शकों को शानदार खेल दिखाया। छत्तीसगढ़ की टीम ने उत्कृष्ट तालमेल, तेज आक्रमण और मजबूत रक्षा के साथ हर पल मुकाबले को संतुलित बनाए रखा। हाफ टाइम तक पश्चिम बंगाल की टीम 1-0 की बढ़त बनाए हुए थी। छत्तीसगढ़ की टीम ने लगातार गोल करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।
फाइनल मैच का रोमांच केवल मैदान तक सीमित नहीं रहा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधि और राज्य भर से आए खेलप्रेमियों की बड़ी संख्या स्टेडियम में मौजूद रही।
उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन का करीब से अवलोकन किया और मुकाबले के हर क्षण का आनंद लिया। दर्शकों ने अपनी तालियों और जयकारों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया, जिससे पूरे मैदान में उत्साह और जोश का माहौल बन गया। इस दौरान युवा खिलाड़ी और स्थानीय फुटबॉल प्रेमी भी मैदान के आसपास जमा हुए, जिन्होंने हर एक रोमांचक पल का गवाह बने।
आयोजन स्थल पर सुरक्षा और सुविधा के सभी इंतजाम भी सुदृढ़ बनाए गए थे, ताकि मुकाबला शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। इस प्रकार, फाइनल मैच ने न केवल खिलाड़ियों के कौशल का प्रदर्शन किया बल्कि खेल के प्रति जनता की गहरी उत्सुकता और समर्थन को भी उजागर किया।
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