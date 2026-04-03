फुटबॉल फाइनल में छत्तीसगढ़ को रजत, आखिरी तक किया संघर्ष, पश्चिम बंगाल से 0-1 से हार

फाइनल मैच बेहद संघर्षपूर्ण और रोमांचक रहा। दोनों टीमों ने दर्शकों को शानदार खेल दिखाया। छत्तीसगढ़ की टीम ने उत्कृष्ट तालमेल, तेज आक्रमण और मजबूत रक्षा के साथ हर पल मुकाबले को संतुलित बनाए रखा। हाफ टाइम तक पश्चिम बंगाल की टीम 1-0 की बढ़त बनाए हुए थी। छत्तीसगढ़ की टीम ने लगातार गोल करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।