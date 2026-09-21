Power Cut Ban: पानी चोरी रोकने के लिए बिजली काटना पड़ा भारी! आयोग ने भिलाई-दुर्ग-रिसाली निकायों को लगाई फटकार

Power Cut Ban: गर्मी के दिनों में पानी के अनधिकृत दोहन को रोकने के लिए पूरे इलाके की बिजली काटने के तरीके पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने आपत्ति जताई है। नल में टुल्लू पंप लगाकर पानी खींचने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय दुर्ग, भिलाई और रिसाली निगम क्षेत्रों में करीब एक घंटे की बिजली कटौती की जाती थी। आयोग ने इस व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए निकाय प्रशासन को निर्देश दिए हैं। आयोग का कहना है कि कुछ लोगों की गलती की सजा पूरे क्षेत्र के लोगों को देना उचित नहीं है। बिजली कटौती से आम लोगों की परेशानी बढ़ सकती है।