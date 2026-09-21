Bastar Railway Connectivity: दंतेवाड़ा से नारायणपुर तक रेल कनेक्टिविटी की मांग, बदल सकती है दक्षिण बस्तर की तस्वीर

Bastar Railway Connectivity: छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर को दुर्ग और रायपुर से सीधे जोड़ने के लिए दंतेवाड़ा-बारसूर-नारायणपुर रेल लाइन की मांग फिर तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रस्तावित रेल मार्ग बनने से क्षेत्र में आवागमन आसान होगा और यात्रा में समय व ईंधन की बचत हो सकती है। नई रेल लाइन से किरंदुल और दुर्ग के बीच की दूरी भी कम होने की संभावना है। इससे दक्षिण बस्तर के लोगों को प्रमुख शहरों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। साथ ही व्यापार, रोजगार, शिक्षा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।