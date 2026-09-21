Suspicious Death in Chhattisgarh: अंतिम संस्कार के दौरान दिखे संदिग्ध निशान, कब्र से निकलवाया पत्नी का शव

कब्र खोदकर निकाला शव (Photo Patrika)
Chhattisgarh Crime News: कोपरा क्षेत्र के ग्राम तर्रा में पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने कब्र से शव निकलवाकर जांच शुरू कर दी है। मृतका के मायके पक्ष ने पति पर गला घोंटकर हत्या करने का संदेह जताया है। अंतिम संस्कार के दौरान मायके पक्ष की महिलाओं को मृतका के मुंह पर खून के निशान दिखाई दिए थे। इसके अलावा शरीर की स्थिति को लेकर भी परिजनों को संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी देकर जांच की मांग की।
मायके पक्ष की शिकायत के बाद पांडुका पुलिस ने न्यायालय से अनुमति ली। रविवार को नायब तहसीलदार एवं मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मृतका का शव कब्र से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
पुलिस के अनुसार ग्राम तर्रा निवासी मनोज नवरंगे अपनी पत्नी बबीता के साथ महासमुंद जिले के ग्राम परसदा में किराए के मकान में रहता था। बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात दोनों के बीच विवाद होने की बात सामने आई है। आरोप है कि इसी दौरान मनोज ने बबीता की गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घटना के बाद परिजनों को बबीता की मौत आकस्मिक होने की जानकारी दी गई। इसके बाद महिला के शव को उसके पैतृक गांव तर्रा लाया गया, जहां परिजनों ने शव को दफना दिया। उस समय मौत को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई थी।
बबीता की मौत की सूचना मिलने के बाद उसके मायके पक्ष के लोग महासमुंद जिले के मचेवा से ग्राम तर्रा पहुंचे। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान मायके पक्ष की महिलाओं की नजर मृतका के मुंह पर पड़ी। महिलाओं ने वहां खून के निशान देखने की बात कही। इसके अलावा शव की स्थिति को लेकर भी उन्हें संदेह हुआ। इसके बाद मायके पक्ष ने बबीता की मौत को सामान्य मानने के बजाय हत्या की आशंका जताई। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और पूरे घटनाक्रम की जांच कराने की मांग की।
मृतका के अंतिम संस्कार के बाद मायके पक्ष के लोग वापस मचेवा लौट गए। परिवार के सदस्यों के बीच चर्चा के बाद अगले दिन शाम को महासमुंद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में महिला की मौत को संदिग्ध बताते हुए पति पर हत्या का संदेह जताया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पांडुका पुलिस ने जांच शुरू की। चूंकि महिला का अंतिम संस्कार हो चुका था और शव दफनाया जा चुका था, इसलिए पुलिस ने न्यायालय से शव को कब्र से बाहर निकालने की अनुमति मांगी।
न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद रविवार को ग्राम तर्रा में शव को कब्र से बाहर निकाला गया। इस दौरान नायब तहसीलदार एवं मजिस्ट्रेट तारेंद्र ठाकुर तथा स्पेशल टीम की मौजूदगी रही। पुलिस और प्रशासन की निगरानी में शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई। देर शाम शव बाहर निकाले जाने के कारण रविवार को पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका। थाना प्रभारी चिंताराम देशमुख के अनुसार, सोमवार को गरियाबंद में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण और शरीर पर किसी प्रकार की चोट या अन्य संदिग्ध निशान की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए महासमुंद थाने भेजी जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पति पर लगाए गए हत्या के आरोपों की पुष्टि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी।
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