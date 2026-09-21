Suspicious Death in Chhattisgarh: अंतिम संस्कार के दौरान दिखे संदिग्ध निशान, कब्र से निकलवाया पत्नी का शव

पुलिस के अनुसार ग्राम तर्रा निवासी मनोज नवरंगे अपनी पत्नी बबीता के साथ महासमुंद जिले के ग्राम परसदा में किराए के मकान में रहता था। बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात दोनों के बीच विवाद होने की बात सामने आई है। आरोप है कि इसी दौरान मनोज ने बबीता की गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घटना के बाद परिजनों को बबीता की मौत आकस्मिक होने की जानकारी दी गई। इसके बाद महिला के शव को उसके पैतृक गांव तर्रा लाया गया, जहां परिजनों ने शव को दफना दिया। उस समय मौत को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई थी।