21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

CG Vyapam Exam: सीएसएससी ने पूछा- छत्तीसगढ़ में गंगा दशहरा कब मनाया जाता है

CG Vyapam Exam: सीएसएससी की लैब असिस्टेंट और नमूना सहायक परीक्षा में छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान से गंगा दशहरा समेत कई सवाल पूछे गए। रायपुर के 25 सेंटर में 8649 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Sep 21, 2026

CG Vyapam Exam

एग्जाम हॉल में परीक्षा देते छात्र (photo Patrika)

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (सीएसएससी) की ओर से रविवार को लैब असिस्टेंट और नमूना सहायक पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। राजधानी रायपुर में परीक्षा के लिए 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित हुई। रायपुर में परीक्षा के लिए कुल 15,965 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था, जिसमें से 8,649 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 7,316 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।प्रदेशभर में इस परीक्षा के लिए करीब 59,500 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या करीब 56.30 प्रतिशत रही। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की एंट्री और जांच के बाद निर्धारित समय पर परीक्षा शुरू कराई गई।

केमेस्ट्री का पेपर अभ्यर्थियों को लगा कठिन

परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने पेपर को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी। कई परीक्षार्थियों के अनुसार केमेस्ट्री का प्रश्नपत्र अपेक्षाकृत कठिन रहा। वहीं छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से जुड़े प्रश्नों को लेकर भी अभ्यर्थियों के बीच चर्चा रही।परीक्षार्थियों ने बताया कि विषयवार प्रश्नों में कुछ सवाल ऐसे थे, जिनके लिए सामान्य जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से संबंधित स्थानीय ज्ञान की भी जरूरत थी। परीक्षा के बाद अभ्यर्थी अपने-अपने स्तर पर संभावित अंक और कटऑफ को लेकर चर्चा करते नजर आए।

छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान से पूछे गए सवाल

परीक्षा में छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल भी पूछे गए। अभ्यर्थियों के मुताबिक इनमें छत्तीसगढ़ में गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ जैसे प्रश्न शामिल थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक गहनों से संबंधित सवाल भी पूछा गया। इसमें सिर से लेकर पैर तक पहने जाने वाले गहनों का सही क्रम बताने से जुड़ा प्रश्न अभ्यर्थियों के बीच चर्चा में रहा।

कटऑफ 75 के आसपास रहने का अनुमान

परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के बीच संभावित कटऑफ को लेकर भी चर्चा हुई। कुछ जानकारों के अनुसार परीक्षा के स्तर और अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए कटऑफ 75 अंक के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि यह केवल संभावित आकलन है और वास्तविक कटऑफ परीक्षा परिणाम तथा अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर ही स्पष्ट होगी।

रायपुर में 7316 अभ्यर्थी रहे गैरहाजिर

रायपुर में आयोजित परीक्षा के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 15,965 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 8,649 परीक्षा में शामिल हुए। इस तरह 7,316 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। परीक्षा के लिए राजधानी में 25 केंद्र बनाए गए थे। प्रदेश स्तर पर भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीयन कराया था। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम और आगे की चयन प्रक्रिया का इंतजार रहेगा। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आगामी जानकारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की ओर से जारी की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2026 08:30 am

Published on:

21 Sept 2026 08:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Vyapam Exam: सीएसएससी ने पूछा- छत्तीसगढ़ में गंगा दशहरा कब मनाया जाता है

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में आज से फिर बारिश की संभावना, एक-दो जगह वज्रपात की चेतावनी

CG Weather Update
रायपुर

चुप्पी तोड़ने की हिम्मत कैसे आती, ट्रिपल आईटी नवा Raipur के रिसर्च में बड़ा खुलासा

Raipur
रायपुर

राहुल गांधी जहां गए वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ, CM साय ने साधा निशाना

Raipur
रायपुर

Chhattisgarh Congress: छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बड़ा फैसला, इन 20 नेताओं का निष्कासन रद्द, देखें पूरी सूची

Chhattisgarh Politics
रायपुर

पति की मौत के बाद नहीं मानी हार, अब बेटियां संभाल रहीं मां की विरासत, जानें संघर्ष की कहानी

Chhattisgarh News
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.