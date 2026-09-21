CG Vyapam Exam: सीएसएससी ने पूछा- छत्तीसगढ़ में गंगा दशहरा कब मनाया जाता है

एग्जाम हॉल में परीक्षा देते छात्र (photo Patrika)
CG Vyapam: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (सीएसएससी) की ओर से रविवार को लैब असिस्टेंट और नमूना सहायक पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। राजधानी रायपुर में परीक्षा के लिए 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित हुई। रायपुर में परीक्षा के लिए कुल 15,965 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था, जिसमें से 8,649 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 7,316 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।प्रदेशभर में इस परीक्षा के लिए करीब 59,500 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या करीब 56.30 प्रतिशत रही। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की एंट्री और जांच के बाद निर्धारित समय पर परीक्षा शुरू कराई गई।
परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने पेपर को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी। कई परीक्षार्थियों के अनुसार केमेस्ट्री का प्रश्नपत्र अपेक्षाकृत कठिन रहा। वहीं छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से जुड़े प्रश्नों को लेकर भी अभ्यर्थियों के बीच चर्चा रही।परीक्षार्थियों ने बताया कि विषयवार प्रश्नों में कुछ सवाल ऐसे थे, जिनके लिए सामान्य जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से संबंधित स्थानीय ज्ञान की भी जरूरत थी। परीक्षा के बाद अभ्यर्थी अपने-अपने स्तर पर संभावित अंक और कटऑफ को लेकर चर्चा करते नजर आए।
परीक्षा में छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल भी पूछे गए। अभ्यर्थियों के मुताबिक इनमें छत्तीसगढ़ में गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ जैसे प्रश्न शामिल थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक गहनों से संबंधित सवाल भी पूछा गया। इसमें सिर से लेकर पैर तक पहने जाने वाले गहनों का सही क्रम बताने से जुड़ा प्रश्न अभ्यर्थियों के बीच चर्चा में रहा।
परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के बीच संभावित कटऑफ को लेकर भी चर्चा हुई। कुछ जानकारों के अनुसार परीक्षा के स्तर और अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए कटऑफ 75 अंक के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि यह केवल संभावित आकलन है और वास्तविक कटऑफ परीक्षा परिणाम तथा अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर ही स्पष्ट होगी।
रायपुर में आयोजित परीक्षा के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 15,965 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 8,649 परीक्षा में शामिल हुए। इस तरह 7,316 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। परीक्षा के लिए राजधानी में 25 केंद्र बनाए गए थे। प्रदेश स्तर पर भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीयन कराया था। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम और आगे की चयन प्रक्रिया का इंतजार रहेगा। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आगामी जानकारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की ओर से जारी की जाएगी।
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