CG Vyapam Exam: सीएसएससी ने पूछा- छत्तीसगढ़ में गंगा दशहरा कब मनाया जाता है

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (सीएसएससी) की ओर से रविवार को लैब असिस्टेंट और नमूना सहायक पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। राजधानी रायपुर में परीक्षा के लिए 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित हुई। रायपुर में परीक्षा के लिए कुल 15,965 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था, जिसमें से 8,649 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 7,316 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।प्रदेशभर में इस परीक्षा के लिए करीब 59,500 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या करीब 56.30 प्रतिशत रही। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की एंट्री और जांच के बाद निर्धारित समय पर परीक्षा शुरू कराई गई।