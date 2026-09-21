River Cleaning Project: सिस्टम नहीं कर पा रहा नदियों की सफाई, छत्तीसगढ़ को भी चाहिए बिट्टू तबाही

हाल ही में मध्यप्रदेश के ब्यावरा में अजनार नदी को साफ करने में जुटे 21 वर्षीय युवक बिट्टू तबाही (सुरेंद्र सिंह चौधरी) की देश-विदेश में तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम और निकायों को भी बिट्टू तबाही जैसे सेवाभाव और समर्पण से प्रेरणा लेने की जरूरत है। पत्रिका की पड़ताल के अनुसार, राज्य में रोजाना करीब 743 एमएलडी गंदा पानी निकलता है, लेकिन ट्रीटमेंट की क्षमता सिर्फ 458.3 एमएलडी ही है। यानी रोजाना 280 एमएलडी से अधिक प्रदूषित पानी बिना किसी उपचार के सीधे महानदी, शिवनाथ, खारून और हसदेव जैसी जीवनदायिनी नदियों में बह रहा है