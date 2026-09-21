CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में आज से फिर बारिश की संभावना, एक-दो जगह वज्रपात की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज-चमक और वज्रपात की संभावना है। ऐसे में खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को मौसम खराब होने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मानसून की इस सक्रियता से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। बादल और बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है, जबकि लगातार बारिश वाले इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहने की संभावना है।