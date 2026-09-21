चुप्पी तोड़ने की हिम्मत कैसे आती, ट्रिपल आईटी नवा Raipur के रिसर्च में बड़ा खुलासा

ट्रिपल आईटी नवा रायपुर के प्रोफेसर डॉ. अमित कुमार अग्रवाल और छात्रा ऋषिका बघेल ने एक नए शोध में इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के 243 सरकारी कर्मचारियों के अध्ययन पर आधारित इस रिसर्च में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। शोध के अनुसार सिर्फ यह जान लेना कि सामने वाला गलत काम कर रहा है, किसी कर्मचारी को शिकायत करने के लिए प्रेरित नहीं करता। इसके उलट, गलत काम देखने के बाद जब व्यक्ति के भीतर मानसिक बेचैनी और ग्लानि का भाव पैदा होता है, तब वह चुप्पी तोड़ने की ओर कदम बढ़ाता है। यानी गलत काम के खिलाफ आवाज उठाने की शुरुआत सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि मन की बेचैनी से होती है।