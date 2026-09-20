Fake Paneer Update: असली पनीर के नाम पर धोखा! एनालॉग पनीर बेचने वालों पर खाद्य विभाग का शिकंजा

Fake Paneer Update: छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन के बीच नकली और एनालॉग पनीर के कारोबार पर खाद्य विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSSAI) और विभिन्न राज्यों के खाद्य विभागों की टीमें लगातार जांच और छापेमारी कर रही हैं। उत्पादन, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर विशेष नजर रखी जा रही है। असली पनीर के नाम पर नॉन-डेयरी उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और दुकानों में भी पनीर की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। त्योहारी मांग बढ़ने के कारण विभाग ने निगरानी और तेज कर दी है।