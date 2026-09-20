20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Fake Paneer Update: असली पनीर के नाम पर धोखा! एनालॉग पनीर बेचने वालों पर खाद्य विभाग का शिकंजा

छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन के बीच नकली और एनालॉग पनीर के खिलाफ खाद्य विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और दुकानों में जांच व छापेमारी जारी है। असली पनीर के नाम पर नॉन-डेयरी उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 20, 2026

Fake Paneer Update

Fake Paneer Update: असली पनीर के नाम पर धोखा! (photo-patrika canva)

Fake Paneer Update: छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन के बीच नकली और एनालॉग पनीर के कारोबार पर खाद्य विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSSAI) और विभिन्न राज्यों के खाद्य विभागों की टीमें लगातार जांच और छापेमारी कर रही हैं। उत्पादन, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर विशेष नजर रखी जा रही है। असली पनीर के नाम पर नॉन-डेयरी उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और दुकानों में भी पनीर की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। त्योहारी मांग बढ़ने के कारण विभाग ने निगरानी और तेज कर दी है।

Fake Paneer: 24 सितंबर को राज्यों के साथ अहम बैठक

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) देशभर में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर 24 सितंबर को सभी राज्यों के साथ अहम बैठक प्रस्तावित है। बैठक में एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर रोक समेत कई बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है।

कई राज्यों में बढ़ी सख्ती

छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्यों में एनालॉग पनीर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग की टीमें दुकानों, डेयरी और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच कर रही हैं। कार्रवाई के दौरान कई जगहों से संदिग्ध और नकली पनीर जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है।

क्या होता है एनालॉग पनीर?

एनालॉग पनीर असली दूध से तैयार किए जाने वाले पारंपरिक पनीर से अलग होता है। इसे बनाने में वनस्पति तेल, सोया फैट, स्टार्च और इमल्सीफायर जैसे घटकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे उत्पादों को अगर सही लेबलिंग के बिना असली पनीर के रूप में बेचा जाता है, तो यह खाद्य नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है।

'पनीर' के नाम पर बेचने पर कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत नॉन-डेयरी या एनालॉग उत्पाद को गलत तरीके से 'पनीर' के नाम से बेचना उपभोक्ताओं को गुमराह करने की श्रेणी में आ सकता है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में भी ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल और उनकी सही जानकारी देने को लेकर खाद्य विभाग निगरानी कर रहा है।

उपभोक्ताओं को भी रहना होगा सतर्क

खाद्य विभाग की कार्रवाई के साथ उपभोक्ताओं को भी पनीर खरीदते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। पैकेट बंद उत्पाद खरीदते समय लेबल, सामग्री और FSSAI लाइसेंस संबंधी जानकारी जांचना जरूरी है। खुले में बिकने वाले पनीर की गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर संबंधित खाद्य विभाग को शिकायत की जा सकती है।

Bhilai BSP Township: 33,327 आवासों का आंकड़ा मिला, लेकिन कौन रह रहा-कौन सा खाली? BSP ने नहीं दी जानकारी

ये भी पढ़ें
Bhilai BSP Township

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2026 04:17 pm

Published on:

20 Sept 2026 04:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Fake Paneer Update: असली पनीर के नाम पर धोखा! एनालॉग पनीर बेचने वालों पर खाद्य विभाग का शिकंजा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

375 काम, 4000 करोड़ का बजट… छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को लेकर सरकार की नई तैयारी

Chhattisgarh Rural Development
रायपुर

Raipur Threat Call: ढेबर परिवार से 50 करोड़ की डिमांड, धमकी देने वाले ने खुद को बताया बिश्नोई गैंग का आदमी

Raipur Threat Call
रायपुर

राहुल गांधी के दौरे पर CM साय का कटाक्ष, बोले- पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, कांग्रेस को नुकसान ही हुआ

Rahul Gandhi MP Visit
रायपुर

SLBC रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, छत्तीसगढ़ में कुल NPA 6,216 करोड़ के पार, कृषि और MSME सेक्टर में सबसे ज्यादा डिफॉल्ट

Chhattisgarh NPA
रायपुर

CG Monsoon: छत्तीसगढ़ में 22 सितंबर से बढ़ेगी मानसून की रफ्तार, कई इलाकों में भारी बारिश के संकेत, बिजली गिरने की भी चेतावनी

Chhattisgarh Monsoon
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.