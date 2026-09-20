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Raipur Threat Call: ढेबर परिवार से 50 करोड़ की डिमांड, धमकी देने वाले ने खुद को बताया बिश्नोई गैंग का आदमी

Dhebar Family Threat Call: रायपुर में ढेबर परिवार को बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी भरा कॉल आया। फोन करने वाले ने 50 करोड़ रुपए की मांग की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Sep 20, 2026

Raipur Threat Call

अनवर-अजाज ढेबर का नाम लेकर धमकी (Photo Source- Patrika Create)

Raipur Threat Call: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ढेबर परिवार को कथित तौर पर धमकी भरा फोन आने का मामला सामने आया है। फोन करने वाले ने परिवार से 50 करोड़ रुपए की मांग की और रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। खास बात यह है कि कॉल के दौरान खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया गया। फोन करने वाले ने अनवर ढेबर और एजाज ढेबर का नाम लेकर भी धमकी दी। घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंचने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि धमकी देने वाला वास्तव में किसी संगठित गिरोह से जुड़ा है या फिर बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल कर परिवार को डराने और पैसे वसूलने की कोशिश की गई है।

Gang Threat Call: कर्मचारी को आया धमकी भरा फोन

जानकारी के मुताबिक, ढेबर परिवार के एक कर्मचारी को फोन आया था। कॉल करने वाले ने बातचीत के दौरान खुद को बिश्नोई गैंग से कनेक्ट बताया। इसके बाद परिवार से 50 करोड़ रुपए देने की मांग की गई।बताया जा रहा है कि पैसे नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही गई। फोन करने वाले ने धमकी के दौरान अनवर ढेबर और एजाज ढेबर का नाम भी लिया। घटना के बाद परिवार की ओर से पुलिस को इसकी जानकारी दी गई।

मोबाइल नंबर और लोकेशन खंगाल रही पुलिस

धमकी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम उस मोबाइल नंबर और कॉल से जुड़ी दूसरी तकनीकी जानकारियां जुटा रही है, जिससे धमकी दी गई थी। जांच के दौरान कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कॉल कहां से किया गया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं।

बिश्नोई गैंग का नाम असली या सिर्फ डराने की कोशिश?

मामले में पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल यह है कि धमकी देने वाला व्यक्ति वास्तव में किसी संगठित गिरोह से जुड़ा है या उसने सिर्फ बिश्नोई गैंग का नाम लेकर परिवार को डराने की कोशिश की। पुलिस इसी एंगल से भी जांच कर रही है। इसके साथ ही व्यक्तिगत रंजिश, किसी विवाद या पैसे से जुड़े किसी अन्य मामले की संभावना को भी जांच के दायरे में रखा गया है। पुलिस फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कॉल से जुड़े तकनीकी और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।

कमिश्नर ने की धमकी की पुष्टि

रायपुर कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने ढेबर परिवार के सदस्यों को धमकी दिए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्यों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है। कमिश्नर के मुताबिक, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कॉल वास्तव में बिश्नोई गैंग से आया था या किसी व्यक्ति ने गैंग का नाम लेकर धमकी दी। तकनीकी जांच के आधार पर कॉल करने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

Raipur Latest News: सुरक्षा को लेकर भी जानकारी जुटा रही पुलिस

धमकी में 50 करोड़ रुपए की बड़ी रकम मांगे जाने और गंभीर परिणाम भुगतने की बात कहे जाने के बाद पुलिस परिवार की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की भी जानकारी जुटा रही है। जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस का फोकस धमकी भरे कॉल के स्रोत, मोबाइल नंबर की लोकेशन और कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान पर है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले में किसी संगठित गिरोह की भूमिका है या फिर उसके नाम का इस्तेमाल कर परिवार को धमकाया गया।

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Updated on:

20 Sept 2026 01:28 pm

Published on:

20 Sept 2026 01:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur Threat Call: ढेबर परिवार से 50 करोड़ की डिमांड, धमकी देने वाले ने खुद को बताया बिश्नोई गैंग का आदमी

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