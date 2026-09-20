Raipur Threat Call: ढेबर परिवार से 50 करोड़ की डिमांड, धमकी देने वाले ने खुद को बताया बिश्नोई गैंग का आदमी

Raipur Threat Call: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ढेबर परिवार को कथित तौर पर धमकी भरा फोन आने का मामला सामने आया है। फोन करने वाले ने परिवार से 50 करोड़ रुपए की मांग की और रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। खास बात यह है कि कॉल के दौरान खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया गया। फोन करने वाले ने अनवर ढेबर और एजाज ढेबर का नाम लेकर भी धमकी दी। घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंचने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि धमकी देने वाला वास्तव में किसी संगठित गिरोह से जुड़ा है या फिर बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल कर परिवार को डराने और पैसे वसूलने की कोशिश की गई है।