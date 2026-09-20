SLBC रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, छत्तीसगढ़ में कुल NPA 6,216 करोड़ के पार, कृषि और MSME सेक्टर में सबसे ज्यादा डिफॉल्ट

Chhattisgarh NPA: @अजय रघुवंशी। आम आदमी की यदि एक महीने की किस्त चूक जाए, तो बैंक और उनके रिकवरी एजेंट उस पर दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन दूसरी ओर, बड़े-बड़े रसूखदारों और डिफॉल्टरों पर यही बैंक दरियादिली दिखाते नजर आ रहे हैं। 'पत्रिका' की विशेष पड़ताल में प्रदेश के बैंकिंग तंत्र की एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की जून 2026 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के बैंकों का कुल एनपीए (गैर-निष्पादित संपत्ति या डूबत कर्ज) बढ़कर 6,216 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि डूबत कर्ज के इस खेल में सबसे बड़ा नुकसान आम जनता के पैसे से चलने वाले सरकारी बैंकों को हुआ है।