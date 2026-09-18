बंधन बैंक खाते से 29 साइबर फ्रॉड, 52 लाख का संदिग्ध लेनदेन, राजनांदगांव पुलिस ने दर्ज किया केस

पुलिस ने दस्तावेजों और बैंक ट्रांजेक्शन की जांच के बाद मामले में धारा 317(2), 317(4), 317(5) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। अब खाते से जुड़े अन्य बैंक लेनदेन, मोबाइल नंबर और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधियों द्वारा ठगी की रकम को म्यूल खातों के माध्यम से आगे भेजे जाने की आशंका रहती है। ऐसे खाताधारक जो जानबूझकर या संदिग्ध परिस्थितियों में ठगी की रकम प्राप्त करने, छिपाने अथवा उसके उपयोग में मदद करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले ने यह भी दिखाया है कि साइबर ठगी सिर्फ मोबाइल कॉल, लिंक या फर्जी मैसेज तक सीमित नहीं है, बल्कि ठगी की रकम को आगे बढ़ाने के लिए बैंक खातों की एक पूरी श्रृंखला का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब पुलिस की जांच का फोकस इस 52 लाख रुपए के लेनदेन के पीछे मौजूद खातों, लेनदेन की कडिय़ों और संबंधित लोगों की भूमिका पर है।