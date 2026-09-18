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Municipal Elections: खैरागढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का फोकस वार्डों पर, इन नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी

Khairagarh News: खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने सभी 20 वार्डों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर कार्यकर्ताओं से समन्वय और संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
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राजनंदगांव

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Laxmi Vishwakarma

Sep 18, 2026

Municipal Elections

खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव (Photo Source- Patrika)

Municipal Elections: खैरागढ़ में नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने संगठन को वार्ड स्तर पर सक्रिय करना शुरू कर दिया है। चुनावी तैयारियों को व्यवस्थित करने के लिए शहर कांग्रेस कमेटी ने नगर पालिका के सभी 20 वार्डों में चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। इन प्रभारियों को अपने-अपने वार्ड में संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Khairagarh Congress: विधायक की मौजूदगी में हुई बैठक

नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर खैरागढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा की मौजूदगी रही। इस दौरान आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर संगठनात्मक गतिविधियों और वार्ड स्तर पर पार्टी की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने, स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनाव से जुड़ी गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। पार्टी नेताओं ने वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने की जरूरत बताई।

20 वार्डों के लिए नियुक्त किए चुनाव प्रभारी

शहर कांग्रेस कमेटी ने नगर पालिका के सभी 20 वार्डों के लिए वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। प्रभारियों को अपने-अपने वार्ड में कार्यकर्ताओं से संपर्क करने, संगठन की गतिविधियों को गति देने और स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाए रखने का दायित्व दिया गया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अरुण भारद्वाज के मुताबिक, यह व्यवस्था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू के मार्गदर्शन में की गई है। उनका कहना है कि वार्डवार जिम्मेदारी तय होने से संगठनात्मक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।

वरिष्ठ नेताओं को दो-दो वार्डों की जिम्मेदारी

कांग्रेस ने कई वरिष्ठ नेताओं को दो-दो वार्डों की जिम्मेदारी सौंपी है। वार्ड 1 पुराना पिपरिया और वार्ड 2 नया पिपरिया का प्रभारी धनेश वर्मा को बनाया गया है। वार्ड 3 गंजीपारा और वार्ड 4 राजफेमली की जिम्मेदारी केशव सिंह को दी गई है। इसी तरह वार्ड 5 ठाकुरपारा और वार्ड 6 बरेठपारा का प्रभार कन्हैया बैस को मिला है। वार्ड 7 गोल बाजार और वार्ड 8 तुरकारीपारा की जिम्मेदारी सुनीलकांत पांडेय को सौंपी गई है।

इन नेताओं को भी मिली वार्डवार जिम्मेदारी

वार्ड 9 इतवारी बाजार और वार्ड 11 धरमपुरा का प्रभार जितेंद्र सिंह गौर को दिया गया है। वहीं वार्ड 10 लालपुर और वार्ड 20 सिविल लाइन-खम्हरिया की जिम्मेदारी भीखमचंद छाजेड़ को सौंपी गई है। वार्ड 12 अमलीपारा और वार्ड 14 सोनेसरार के प्रभारी गुलाब चोपड़ा होंगे। वार्ड 13 धनेली और वार्ड 15 अमलीडीह की जिम्मेदारी नीलेन्द्र शर्मा को दी गई है। इसके अलावा वार्ड 16 दाऊचौरा देवांगनपारा और वार्ड 17 दाऊचौरा सारथीपारा का प्रभार नासिर मेमन को मिला है। वार्ड 18 अंबेडकर वार्ड-शिव मंदिर मार्ग और वार्ड 19 गोकुल नगर-टिकरापारा की जिम्मेदारी पं. मिहिर झा को सौंपी गई है।

कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क रखने के निर्देश

बैठक में विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने नवनियुक्त चुनाव प्रभारियों से अपने-अपने वार्ड में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने और स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। पार्टी की ओर से प्रभारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे वार्ड में संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें। चुनाव से जुड़ी तैयारियों में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया।

वार्ड स्तर पर संगठन मजबूत करने की कवायद

शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अरुण भारद्वाज ने कहा कि वार्डवार चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति से आगामी नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इससे संगठन और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय मजबूत होगा और वार्ड स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को गति दी जा सकेगी। कांग्रेस की ओर से की गई यह नियुक्तियां ऐसे समय हुई हैं, जब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। खैरागढ़ में अब वार्डवार प्रभारियों की सक्रियता के जरिए स्थानीय स्तर पर चुनावी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की तैयारी है।

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Updated on:

18 Sept 2026 12:30 pm

Published on:

18 Sept 2026 12:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Municipal Elections: खैरागढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का फोकस वार्डों पर, इन नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी

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