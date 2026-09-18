Municipal Elections: खैरागढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का फोकस वार्डों पर, इन नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी

शहर कांग्रेस कमेटी ने नगर पालिका के सभी 20 वार्डों के लिए वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। प्रभारियों को अपने-अपने वार्ड में कार्यकर्ताओं से संपर्क करने, संगठन की गतिविधियों को गति देने और स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाए रखने का दायित्व दिया गया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अरुण भारद्वाज के मुताबिक, यह व्यवस्था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू के मार्गदर्शन में की गई है। उनका कहना है कि वार्डवार जिम्मेदारी तय होने से संगठनात्मक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।