Rajnandgaon News: गणेश प्रतिमा लेने जा रहे युवक की दर्दनाक मौत, पूरे इलाके में पसरा मातम

Rajnandgaon Accident News: गणेश प्रतिमा लेने जा रहे एक युवक की ट्रैक्टर-ट्रॉली से गिरकर मौत हो गई। हादसा सोमनी थाना क्षेत्र के ग्राम फरहद-नवागांव मार्ग पर हुआ। युवक गांव की गणेश समिति के सदस्यों के साथ ट्रैक्टर से गणेश प्रतिमा लेने जा रहा था। इसी दौरान वह अचानक ट्रॉली से सड़क पर गिर गया और ट्रैक्टर के पीछे के पहिए की चपेट में आ गया। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद साथ जा रहे लोगों ने तत्काल घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनी पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मर्ग जांच शुरू की। जांच के बाद ट्रैक्टर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है।