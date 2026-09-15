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Rajnandgaon News: गणेश प्रतिमा लेने जा रहे युवक की दर्दनाक मौत, पूरे इलाके में पसरा मातम

Rajnandgaon News: गणेश प्रतिमा लेने जा रहे युवक की ट्रैक्टर-ट्रॉली से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पीछे के पहिए की चपेट में आने से युवक ने दम तोड़ दिया।
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राजनंदगांव

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Love Sonkar

Sep 15, 2026

Rajnandgaon News

गणेश प्रतिमा लेने जा रहे युवक की मौत (photo Patrika)

Rajnandgaon Accident News: गणेश प्रतिमा लेने जा रहे एक युवक की ट्रैक्टर-ट्रॉली से गिरकर मौत हो गई। हादसा सोमनी थाना क्षेत्र के ग्राम फरहद-नवागांव मार्ग पर हुआ। युवक गांव की गणेश समिति के सदस्यों के साथ ट्रैक्टर से गणेश प्रतिमा लेने जा रहा था। इसी दौरान वह अचानक ट्रॉली से सड़क पर गिर गया और ट्रैक्टर के पीछे के पहिए की चपेट में आ गया। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद साथ जा रहे लोगों ने तत्काल घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनी पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मर्ग जांच शुरू की। जांच के बाद ट्रैक्टर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है।

करीब 13 लोगों के साथ ट्रैक्टर से जा रहा था युवक

पुलिस के अनुसार ग्राम फुलझर निवासी लेकेश्वर राम यादव (30) 14 सितंबर को गांव के करीब 13 लोगों के साथ गणेश प्रतिमा लेने के लिए ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 07 डीएन 4087 की ट्रॉली में बैठकर रवेली-सुरगी की ओर जा रहा था। बताया गया कि सभी लोग गणेश समिति से जुड़े हुए थे और प्रतिमा लेने के लिए ट्रैक्टर से रवाना हुए थे। इसी दौरान दोपहर करीब 2.35 बजे ग्राम फरहद-नवागांव मार्ग पर पप्पू पोल्ट्री फार्म के सामने लेकेश्वर अचानक ट्रॉली से नीचे सड़क पर गिर गया।

गिरते ही पहिए की चपेट में आया

ट्रॉली से सड़क पर गिरने के बाद लेकेश्वर ट्रैक्टर के पीछे के पहिए की चपेट में आ गया। हादसे में उसके शरीर पर गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर मौजूद साथियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तत्काल उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनी पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद लेकेश्वर को मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

चालक पर तेज और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप

पुलिस ने मर्ग जांच के बाद ट्रैक्टर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक ट्रॉली में लोगों को बिना पर्याप्त सुरक्षा के बैठाकर तेज और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के आरोप में चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। हादसे के समय वाहन की गति, ट्रॉली में बैठे लोगों की स्थिति और चालक की लापरवाही समेत अन्य बिंदुओं को भी जांच में शामिल किया गया है।

गणेश उत्सव की तैयारी के बीच हादसा

गणेश उत्सव के लिए गांव के लोग प्रतिमा लेने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया। युवक की मौत की खबर गांव पहुंचने के बाद परिजनों और समिति के सदस्यों में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। जांच के बाद हादसे की परिस्थितियों और जिम्मेदारी से जुड़े अन्य तथ्य सामने आने की संभावना है।

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Updated on:

15 Sept 2026 11:48 am

Published on:

15 Sept 2026 11:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Rajnandgaon News: गणेश प्रतिमा लेने जा रहे युवक की दर्दनाक मौत, पूरे इलाके में पसरा मातम

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