BJP नेता पर चाकू से जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, रिसाली में मचा हड़कंप

घटना के बाद इलाके में हमले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। स्थानीय स्तर पर कुछ लोग इस वारदात को रिसाली नगर निगम चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि हमला किसी चुनावी विवाद या राजनीतिक रंजिश के चलते हुआ। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हमले के पीछे की वास्तविक वजह सामने आएगी।