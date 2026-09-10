10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भिलाई

बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ के इस जिले में नहीं बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स, एमआईसी ने आयुक्त का प्रस्ताव किया खारिज

Property Tax Hike: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति के कर योग्य मूल्य में बढ़ोतरी के आयुक्त के प्रस्ताव को एमआईसी ने खारिज कर दिया।
2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Sep 10, 2026

Property Tax

मालिकों को बड़ी राहत(photo-patrika)

Bhilai Property Tax: भिलाई नगर निगम की महापौर परिषद (एमआईसी) ने मंगलवार को संपत्ति कर में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से इनकार कर दिया। आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भवन एवं भूमि के कर योग्य संपत्ति मूल्य निर्धारण का प्रस्ताव रखा था। एमआईसी सदस्यों ने इसे खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि प्रॉपर्टी टैक्स में एक प्रतिशत की भी बढ़ोतरी नहीं की जाए। इससे फिलहाल शहर के करदाताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

15 मिनी टिप्परों की खरीदी पर फिर मंथन

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 15 मिनी टिप्पर खरीदने का प्रस्ताव भी लंबित रखा गया। एल-1 एजेंसी 7.43 लाख रुपए प्रति वाहन की दर से कुल 1.11 करोड़ रुपए में इनकी आपूर्ति करने के लिए तैयार है। एमआईसी ने अधिकारियों को प्रकरण की दोबारा समीक्षा कर प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

कचरा नहीं उठने पर एजेंसी पर लगेगा जुर्माना

एमआईसी सदस्य केशव चौबे ने खराब हाथ रिक्शों के कारण घर-घर कचरा कलेक्शन प्रभावित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने ई-रिक्शा उपलब्ध कराने की मांग की। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कचरा कलेक्शन नहीं होने पर संबंधित एजेंसी पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने ई-रिक्शा की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया।

2.54 करोड़ रुपए से सड़क और स्ट्रीट लाइट

रेलवे स्टेशन से नेहरू नगर अंडरब्रिज तक रेलवे लाइन के समानांतर सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई। 2.54 करोड़ रुपए की लागत वाले इस कार्य में नाली, क्रॉस ड्रेन कलवर्ट, रिटेनिंग वॉल और स्ट्रीट लाइट का काम शामिल है। विद्युत पोल शिफ्टिंग के लिए 4.15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा 63 लाख रुपए से अधिक के अतिरिक्त कार्यों की स्वीकृति भी दी गई।

स्ट्रीट लाइट और खराब सड़क को लेकर सख्ती

त्योहारों के दौरान बंद रहने वाली स्ट्रीट लाइट को जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में खराब गुणवत्ता की सड़क निर्माण पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की बात भी कही गई।

मांगलिक भवन निजी संचालन के लिए दिया जाएगा

संतोषीपारा स्थित डॉ. बीआर आंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन को 10 माह के लिए किराए पर संचालन, प्रबंधन और संधारण के लिए देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राजस्व अधिकारी जेपी तिवारी की संविदा सेवा अवधि बढ़ाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

अंडरब्रिज के नामकरण पर अंतिम फैसला सामान्य सभा में

सीनियर पार्षद स्वर्गीय वशिष्ट नारायण मिश्रा के नाम पर मौर्या-चंद्रा अंडरब्रिज का नामकरण करने के पुराने प्रस्ताव में संशोधन किया गया है। अब पावर हाउस अंडरब्रिज के नामकरण का प्रस्ताव सामान्य सभा को भेजा गया है। अंतिम फैसला सामान्य सभा में लिया जाएगा।

एमआईसी की बैठक में महापौर नीरज पाल, एमआईसी सदस्य लक्ष्मीपति राजू, सीजू एंथोनी, आदित्य सिंह, संदीप निरंकारी, एकांश बंछोर, लालचंद वर्मा, केशव चौबे, मन्नान गफ्फार खान, चंद्रशेखर गंवई और नेहा साहू सहित निगम के अधिकारी मौजूद रहे।

पांच हजार वर्गफीट तक के पंडाल शुल्क मुक्त

सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले 5 हजार वर्गफीट तक के पंडालों को अनुमति शुल्क से छूट दी गई है। हालांकि, व्यावसायिक गतिविधि होने पर शुल्क देना होगा। 5 हजार वर्गफीट से बड़े पंडालों पर 3.50 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से अनुमति शुल्क और 2 हजार रुपए सफाई शुल्क लिया जाएगा। सुरक्षा निधि वापसी योग्य होगी। पंडाल के कारण यातायात बाधित न हो, इसकी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

बैठक में सदस्यों ने नाश्ता भी नहीं किया

बैठक के दौरान एमआईसी सदस्यों ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया। बिल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सदस्यों ने यह निर्णय लिया।

CG News: बड़े बकायादार संस्थान संचालकों पर निगम कसेगा शिकंजा, कुर्की-सीलिंग की तैयारी, सरकार ने जारी की सूची

ये भी पढ़ें
बड़े बकायादार संस्थान संचालकों पर निगम कसेगा शिकंजा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2026 11:51 am

Published on:

10 Sept 2026 11:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ के इस जिले में नहीं बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स, एमआईसी ने आयुक्त का प्रस्ताव किया खारिज

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Weather Update: मानसून द्रोणिका सक्रिय… 10, 11 व 12 सितंबर तक बारिश का अलर्ट! दुर्ग-भिलाई में आज से बदलेगा मौसम

Chhattisgarh Rain Alert
भिलाई

80 साल पुराने काजलदान-सिंदूरदान में छिपी श्रृंगार की विरासत, भिलाई के एलसी कश्यप ने सहेज रखे 70 दुर्लभ साधन

rare collection of kajaldans sindur dans belonging to Bhilai LC Kashyap
भिलाई

आरक्षण की घोषणा से भिलाई में बदले सियासी समीकरण, दया सिंह समेत कई नेताओं की सीट बदली

Bhilai Nagar Nigam 2026
भिलाई

मेकअप किट ने बदला जमाना, भिलाई में आज भी जिंदा है 80 साल पुरानी शृंगार विरासत

Traditional Beauty Tools
Patrika Special News

Satya Niketan Building Collapse: दिल्ली लौटे 3 दिन ही हुए थे… सत्य निकेतन इमारत हादसे में दुर्ग के युवक की दर्दनाक मौत

Satya Niketan Building
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.