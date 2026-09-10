बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ के इस जिले में नहीं बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स, एमआईसी ने आयुक्त का प्रस्ताव किया खारिज

Bhilai Property Tax: भिलाई नगर निगम की महापौर परिषद (एमआईसी) ने मंगलवार को संपत्ति कर में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से इनकार कर दिया। आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भवन एवं भूमि के कर योग्य संपत्ति मूल्य निर्धारण का प्रस्ताव रखा था। एमआईसी सदस्यों ने इसे खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि प्रॉपर्टी टैक्स में एक प्रतिशत की भी बढ़ोतरी नहीं की जाए। इससे फिलहाल शहर के करदाताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।