Satya Niketan Building Collapse: दिल्ली लौटे 3 दिन ही हुए थे… सत्य निकेतन इमारत हादसे में दुर्ग के युवक की दर्दनाक मौत

घटना के समय युवराज अपने दोस्त आर्यन से फोन पर बात कर रहा था। बातचीत के दौरान दोनों के बीच सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक युवराज की आवाज आनी बंद हो गई। फोन दूसरी तरफ जुड़ा हुआ था, इसलिए आर्यन ने कई बार ‘हेलो-हेलो’ कहकर युवराज को पुकारा। उसने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन युवराज की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। शुरुआत में आर्यन को समझ नहीं आया कि अचानक फोन पर युवराज की आवाज क्यों बंद हो गई। लगातार संपर्क करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसकी चिंता बढ़ गई। इसी बीच उसे सत्य निकेतन इलाके में PG की इमारत गिरने की जानकारी मिली। युवराज से बातचीत के दौरान ही संपर्क टूटने और उसी इलाके में इमारत गिरने की खबर सामने आने के बाद आर्यन को किसी अनहोनी की आशंका हुई।