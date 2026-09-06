Bhilai News: कॉलेजों में सत्र 2026-27 से नई व्यवस्था लागू, 75% हाजिरी नहीं तो घर पहुंचेगा अलर्ट

College Attendance Rule: कॉलेज में छात्र की उपस्थिति अब केवल हाजिरी रजिस्टर तक सीमित नहीं रहेगी। सत्र 2026-27 से किसी विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर उसके अभिभावकों को फोन या संदेश के जरिए सूचना दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक कैलेंडर के साथ यह व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नियमित कक्षाओं से जोडऩा और प्रवेश के बाद पढ़ाई के प्रति उनकी गंभीरता बढ़ाना है।