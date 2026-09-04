YouTube चैनल से पढ़ाई को बनाया मजेदार, अब इन 12 शिक्षकों को मिलेगा मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव सम्मान, जानें

धमधा विकासखंड की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला टेमरी की शिक्षक (एलबी) स्वाती प्रसाद का चयन ज्ञानदीप पुरस्कार के लिए हुआ है। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। इसके माध्यम से वे विषयों को गतिविधियों और सरल तरीकों से समझाने का प्रयास करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनके नवाचारों को पहले भी पहचान मिल चुकी है। उन्हें बिनोबा ऐप से सम्मानित किया जा चुका है और राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न पुरस्कार-2024 भी मिला है। उनका चयन इंस्पायर अवॉर्ड के लिए भी हुआ है। उनके स्कूल के विद्यार्थियों का राष्ट्रीय प्रावीण्य परीक्षा में लगातार चयन होता रहा है।