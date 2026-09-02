दुर्ग के ‘गुटखा किंग’ कारोबारी गुरमुख पर 600 करोड़ से अधिक की देनदारी, 13 संपत्तियां अटैच

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित जर्दायुक्त गुटखा निर्माण मामले में स्टेट जीएसटी विभाग दुर्ग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने गुटखा कारोबारी गुरमुख जुमनानी की 13 अचल संपत्तियों को प्रोविजनल अटैच (अस्थायी रूप से कुर्क) कर दिया है। सरकारी दर पर इन संपत्तियों की कीमत करीब 3 करोड़ 33 लाख रुपए है, जबकि खुले बाजार में इनकी कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। कुर्की के बाद कारोबारी इन जमीनों और प्लॉट को न तो बेच पाएगा और न ही किसी को हस्तांतरित कर सकेगा।