1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भिलाई

ED की बड़ी कार्रवाई, पूर्व CM भूपेश बघेल के PA रहे केके चंद्रवंशी के घर टीम ने मारा छापा, चल रही जांच

ED Raid in Chhattisgarh: पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पीए केके चंद्रवंशी के भिलाई-3 स्थित विश्व बैंकालोनी के आवास पर मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पहुंची। कार्रवाई से इलाके में हलचल बढ़ गई...
2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Sep 01, 2026

ed raid news

पूर्व CM भूपेश बघेल के पूर्व PA केके चंद्रवंशी के घर इडी की कार्रवाई ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh ED Raid: छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पूर्व CM भूपेश बघेल के PA रहे भिलाई स्थित केके चंद्रवंशी के घर दबिश दी है। आज सुबह 6 बजे ईडी की टीम पहुंची और छापामार कार्रवाई की। सुबह-सुबह ED की टीम के पहुंचने से इलाके में हलचल बढ़ गई। फिलहाल यह कार्रवाई किस मामले को लेकर की जा रही है, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

ED Raid in Chhattisgarh: 2 से तीन गाड़ियां पहुंची

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टीम घर पर दस्तावेजों और अन्य जरूरी सामान की जांच कर रही है। ED की जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई से जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की 2 से तीन गाड़ियां पहुंची हुई है और सभी गाड़ी रायपुर पासिंग की बताई जा रही है। पांच से 6 अधिकारियों की अंदर होने की सूचना है। वहीं घर के बाहर सुरक्षाकर्मियों के जवान तैनात कर दिए गए हैं।

2025 में बघेल के आवास पर भी हुई थी तलाशी

मामला वर्ष 2025 में और चर्चित हुआ, जब शराब घोटाले की मनी लाड्रिंग जांच के सिलसिले में ED ने भिलाई स्थित भूपेश बघेल के आवास पर तलाशी ली। 18 जुलाई 2025 को हुई इस कार्रवाई के बाद उनके बेटे चैतन्य बघेल को ED ने गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने कथित 2,100 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में कार्रवाई की थी।

कई प्रमुख नाम जांच के दायरे में

शराब घोटाले की जांच आगे बढ़ने के साथ पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, कारोबारी अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और आईटीएस अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी समेत कई नाम सामने आए। सितंबर 2025 में ED ने चैतन्य बघेल के खिलाफ 7,039 पन्नों की अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। एजेंसी के अनुसार कथित घोटाले से जुड़े अवैध धन के प्रवाह की जांच में चैतन्य बघेल की भूमिका सामने आई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2026 10:10 am

Published on:

01 Sept 2026 10:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / ED की बड़ी कार्रवाई, पूर्व CM भूपेश बघेल के PA रहे केके चंद्रवंशी के घर टीम ने मारा छापा, चल रही जांच

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Medical Innovation: सहजन-पुदीना, कमल और पपीते से बनी छालों की दवा, भिलाई के शोधकर्ताओं को मिला पेटेंट

Bhilai Medical Innovation
Patrika Special News

Bhilai Fraud Case: सरकारी नौकरी की चाह में जमीन तक बेच दी, गहने गिरवी रखे, ठगों ने 8 महीने में ऐंठे 1.84 करोड़

Bhilai Fraud Case
भिलाई

Pharmacy Admission: छत्तीसगढ़ के फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश का इंतजार खत्म, 1 सितंबर से शुरू होगी काउंसलिंग, शेड्यूल जारी

Chhattisgarh Pharmacy Colleges
भिलाई

Ganesh Utsav in CG: गणेश झांकी को लेकर नए नियम, 15 फ़ीट से कम होगी मूर्ति की ऊंचाई, DJ पर लगा बैन

Ganesh Utsav 2026
भिलाई

सादे कपड़ों में BSP प्लांट पहुंची 12 अफसरों की टीम! एक नाम की दो फर्में, अलग GST नंबर से हेराफेरी का हुआ बड़ा खुलासा

BSP Scrap Scam
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.