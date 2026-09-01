ED की बड़ी कार्रवाई, पूर्व CM भूपेश बघेल के PA रहे केके चंद्रवंशी के घर टीम ने मारा छापा, चल रही जांच

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टीम घर पर दस्तावेजों और अन्य जरूरी सामान की जांच कर रही है। ED की जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई से जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की 2 से तीन गाड़ियां पहुंची हुई है और सभी गाड़ी रायपुर पासिंग की बताई जा रही है। पांच से 6 अधिकारियों की अंदर होने की सूचना है। वहीं घर के बाहर सुरक्षाकर्मियों के जवान तैनात कर दिए गए हैं।