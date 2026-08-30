Bhilai Fraud Case: सरकारी नौकरी की चाह में जमीन तक बेच दी, गहने गिरवी रखे, ठगों ने 8 महीने में ऐंठे 1.84 करोड़

Bhilai Fraud: योग्यता और मेहनत के बजाय पैसे देकर नौकरी पाने की चाह पढ़े-लिखे बेरोजगारों और उनके परिवारों पर भारी पड़ रही है। दुर्ग पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2026 में अब तक 23 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं, जिनमें करीब 1.84 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई है। इन मामलों में 34 आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने 18 को गिरफ्तार किया है, जबकि 16 आरोपी अब भी फरार हैं। कई परिवारों ने जमीन बेचकर, गहने गिरवी रखकर या कर्ज लेकर ठगों को रकम दी, लेकिन नौकरी नहीं मिली।