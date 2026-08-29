BSP Scrap Theft: 250 टन स्क्रैप चोरी के बाद जांच तेज, नंबर प्लेट बदलकर बीएसपी में घुस रहे थे वाहन? ऐसे खुलेगा पूरा राज

जांच में देरी से कहीं अहम सुराग कमजोर तो नहीं हो रहे? पुलिस और जीएसटी की सक्रियता के बीच आरटीओ की निष्क्रियता अब सवालों के घेरे में है। सवाल उठता है कि जब चोरी के मामले में वाहनों की भूमिका संदिग्ध है, तो आरटीओ की जांच अब तक क्यों नहीं हुई? क्या विभाग किसी रिपोर्ट या निर्देश का इंतजार कर रहा है? नंबर प्लेट और वाहन दस्तावेजों की जांच में देरी से कहीं अहम सुराग दब तो नहीं रहे हैं?