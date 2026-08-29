भिलाई में OBC का बढ़ेगा दबदबा, आरक्षण की नई तस्वीर से बदलेगा चुनावी गणित, जानें कैसे?

ओबीसी की आबादी 32 प्रतिशत पाए जाने के बाद यह बदलाव किया जा रहा है। वहीं, महापौर पद पहले ही ओबीसी के लिए आरक्षित हो चुका है। ऐसे में वार्डों में ओबीसी आरक्षण बढ़ने का सीधा असर महापौर पद के दावेदारों और राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति पर पड़ेगा। जिला प्रशासन ने आरक्षण प्रक्रिया के लिए निगम से वार्डों से संबंधित आवश्यक जानकारी और दस्तावेज मंगा लिए हैं। निगम की ओर से जानकारी भेजी जा चुकी है और अब आरक्षण की तारीख तय होने का इंतजार है। प्रशासनिक स्तर पर 15 सितंबर से पहले वार्डों का आरक्षण किए जाने की उम्मीद है।