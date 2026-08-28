Bhilai News: ट्रक के बाद अब वैगन से ‘स्क्रैप पार’! लाखों की हेराफेरी का दावा, ऐसे खुलेगा राज

आरोप है कि रात में वजन होने के बाद वैगनों को तत्काल सिस्टम में लिंक नहीं किया जाता। अगले दिन सुबह करीब 11 बजे उपलब्ध वैगनों की संख्या के आधार पर लिंकिंग की जाती है। इससे रात में कथित तौर पर निकाले गए स्क्रैप की मात्रा और वैगन की वास्तविक स्थिति के बीच अंतर छिपाने की आशंका जताई जा रही है। पत्रिका के पास उपलब्ध एक कंप्यूटर स्क्रीनशॉट में तय क्षमता से सात टन अधिक वजन दर्ज होने का दावा किया गया है। इसकी स्वतंत्र जांच से ही स्पष्ट होगा कि यह अतिरिक्त वजन किस वजह से दर्ज हुआ।