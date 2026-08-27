Bhilai News: पंडित प्रदीप मिश्रा की शिवमहापुराण कथा में चोरी, 15 मिनट में पार्किंग से गायब हो गई स्कूटी

जयंती स्टेडियम में 17 से 23 अगस्त तक आयोजित शिव महापुराण कथा के दौरान चोरों ने जमकर आतंक मचाया। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचे। इसी भारी भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने कथा स्थल और आसपास पार्क किए गए दोपहिया वाहनों को निशाना बनाया।सात दिनों में 7 दोपहिया वाहन चोरी होने की शिकायत पुलिस तक पहुंची है। चोरी हुए वाहनों में 5 बाइक और 2 स्कूटी शामिल हैं। इन सभी वाहनों की कुल कीमत करीब 1 लाख 38 हजार रुपए बताई जा रही है। लगातार चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने अलग-अलग मामलों में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।