Swine Flu in CG: दुर्ग में स्वाइन फ्लू के दो नए मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर

Swine Flu: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्वाइन फ्लू के दो नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जिले में स्वाइन फ्लू संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। नए मरीज दुर्ग और भिलाई क्षेत्र से सामने आए हैं। लगातार मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और संक्रमित मरीजों की निगरानी के साथ संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके पहले एक मासूम में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी। अब दो नए मामले सामने आने के बाद जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है।