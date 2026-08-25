Chhattisgarh Politics: भिलाई नगर चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, देवेंद्र यादव की SLP हुई खारिज

हाईकोर्ट के इसी आदेश को देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके लिए उन्होंने SLP (Civil) No. 28778/2026 दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाया और देवेंद्र यादव की SLP खारिज कर दी। इसका सीधा असर यह है कि हाईकोर्ट में चल रही निर्वाचन याचिका की सुनवाई अपने निर्धारित तरीके से आगे बढ़ सकेगी। यानी जिन मुद्दों को प्रारंभिक स्तर पर तय करने की मांग की गई थी, उन पर अब साक्ष्य और नियमित ट्रायल की प्रक्रिया के दौरान विचार किया जाएगा।