Bhilai: आखिर कब रुकेगी RTO की कथित अवैध वसूली? कॉलर पकड़कर ट्रक से उतारा, पैसे मांगे! उड़नदस्ता पर चालक का गंभीर आरोप

RTO Illegal Recovery: बालोद जिले की सीमा पर एनएच-30 में तैनात दुर्ग आरटीओ की उड़नदस्ता टीम पर ट्रक चालकों से एंट्री के नाम पर कथित वसूली, गाली-गलौज और मारपीट के आरोप लगे हैं। रविवार को मुजालगोंदी के पास कार्रवाई के विरोध में ट्रक चालकों ने करीब तीन घंटे तक हाईवे जाम कर दिया। इसके बाद सोमवार को छत्तीसगढ़ ड्राइवर संघ ने कलेक्टर से शिकायत कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।