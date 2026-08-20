Custodial Death Case: जेल में मौत, शरीर पर 35 चोटें… छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और DGP से मांगा हिसाब

Custodial Death Case: छत्तीसगढ़ में न्यायिक अभिरक्षा के दौरान एक कैदी की मौत के मामले को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जेल में बंद आरोपी के पोस्टमार्टम के दौरान शरीर पर 35 चोटों के निशान मिलने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों से स्पष्ट करने को कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के मामले में जेल में बंद आरोपी की किन परिस्थितियों में मौत हुई। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज 35 चोटों के निशानों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है।