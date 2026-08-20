जाति आधारित बर्खास्तगी पर सहायक शिक्षक 27 साल तक लड़े, बिलासपुर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिए फैसले के निर्देश

Chhattisgarh News: बिलासपुर हार्टकोर्ट ने 27 साल पुराने जाति आधारित बर्खास्तगी पर कलेक्टर को 30 दिन में निर्णय लेने के निर्दश दिए हैं। कोर्ट ने कोरबा जिले के सहायक शिक्षक मंगल साय सिंह भारिया के मामले में जिला कलेक्टर को यह निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्णय लेते समय हाई कोर्ट के वर्ष 2010 के आदेश और राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति के वर्ष 2015 के निष्कर्ष को ध्यान में रखा जाए। बता दें कि जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की कोर्ट में जाति मामले को लेकर सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने कोरबा कलेक्टर को निर्णय के निर्देश दिए।