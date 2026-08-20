CG Judiciary Transfer: 56 नए सिविल जजों को पहली पोस्टिंग, 15 न्यायिक अधिकारियों का तबादला

CG Judiciary Transfer: 56 नए सिविल जजों को पहली पोस्टिंग(photo-patrika)
CG Judiciary Transfer: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए पीएससी के जरिए चयनित 56 नए सिविल जजों (जूनियर डिवीजन) को पहली पदस्थापना दी है। इसके साथ ही 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश भी जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव की ओर से विभिन्न आदेश और अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इन आदेशों के तहत हायर ज्यूडिशियल सर्विस और लोअर ज्यूडिशियल सर्विस के कई न्यायिक अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।
राज्य शासन द्वारा प्रोबेशन पर नियुक्त किए गए 56 नए सिविल जजों को पहली बार न्यायिक पदस्थापना दी गई है। सभी नव-नियुक्त अधिकारियों को 29 अगस्त तक अपनी नई पदस्थापना वाली जगह पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। नए अधिकारियों की नियुक्ति से प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में न्यायिक कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
हायर ज्यूडिशियल सर्विस के पांच न्यायिक अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। आदेश के अनुसार दंतेवाड़ा परिवार न्यायालय के जज हरीश कुमार अवस्थी को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर पदस्थ किया गया है।
वहीं ममता पटेल को अंबिकापुर से द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर और ज्योति अग्रवाल को पेंड्रारोड से न्यायाधीश, राजनांदगांव नियुक्त किया गया है। नमिता मिंज भास्कर को धमतरी से तथा न सिंह साहू को राजनांदगांव से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), दंतेवाड़ा पदस्थ किया गया है।
रायपुर के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज शर्मा को एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत रायपुर की विशेष अदालत का विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं अंबिकापुर में कमलेश जगदल्ला को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और स्मिता रत्नावत को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सिविल जज सीनियर डिवीजन संवर्ग में भी कई अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। सतीश कुमार खाखा को प्रतापपुर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एवं प्रथम सिविल जज सीनियर डिवीजन, मुंगेली नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भगवान दास पनिका को प्रतापपुर, श्वेता पटेल को छुईखदान, ईशान व्यास को दुर्ग और नीलेश जगदल्ला को राजनांदगांव पदस्थ किया गया है।
दुर्ग के द्वितीय अतिरिक्त जज रवि कुमार कश्यप को प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) बनाया गया है। इसके साथ ही सिविल जज जूनियर डिवीजन संवर्ग के भी 7 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस तरह हाईकोर्ट के ताजा आदेशों से प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की पदस्थापना और जिम्मेदारियों में व्यापक बदलाव हुआ है।
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