आरोपी पकड़ने फ्लाइट से गुरुग्राम गई छत्तीसगढ़ पुलिस, टिकट का पैसा पीड़ित से वसूला, TI समेत 8 सस्पेंड

कटघोरा थाना इससे पहले भी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई को लेकर चर्चा में रहा है। कुछ समय पहले थाने के सामने कई दिनों तक कबाड़ से लदी एक गाड़ी खड़ी रहने और मामले में लापरवाही के आरोप में तत्कालीन थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। अब गुरुग्राम यात्रा में नियमों की कथित अनदेखी और पीड़ित से फ्लाइट टिकट का खर्च लिए जाने के मामले में हुई कार्रवाई ने पुलिस महकमे में हलचल बढ़ा दी है। IG की कार्रवाई को विभाग में वित्तीय पारदर्शिता और अनुशासन को लेकर सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।